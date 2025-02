Pierre Ménès : Le gros désaccord avec Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, le PSG monte clairement en puissance et s'appuie sur plusieurs cadres. L'un d'entre eux n'est autre qu'Achraf Hakimi qui brille depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien. Daniel Riolo va même jusqu'à qualifier le latéral marocain de joueur de classe internationale. Pierre Ménès est toutefois beaucoup moins catégorique.

Cette saison, Achraf Hakimi s'impose clairement comme l'un des éléments clés du PSG. Sous les ordres de Luis Enrique, l'international marocain bénéficie d'une liberté totale qui lui permet de s'exprimer offensivement. Résultant, l'ancien joueur du Real Madrid brille comme en témoigne son doublé à Lyon (3-2). De quoi enthousiasmer Daniel Riolo, qui s'est enflammer pour Achraf Hakimi.

Daniel Riolo pète un câble dans L’After Foot, le PSG lui répond

➡️ https://t.co/uqXTaJxWeU pic.twitter.com/SwCslGdyoi — le10sport (@le10sport) February 24, 2025

Riolo encense Hakimi

« Hakimi est une sorte de monsieur plus. Quand il est face à une équipe qui ne l’oblige pas à défendre, c’est un milieu offensif supplémentaire. En ce moment, il est classe internationale. C’est un régal pour le club de l’avoir, car son apport est considérable », confiait le journaliste de RMC au micro de l'After Foot. Egalement interrogé sur le niveau du joueur du PSG, Pierre Ménès est légèrement plus mesuré.

Pierre Ménès est plus mesuré

En effet, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, l'ancien journaliste de Canal+ est interrogé sur Achraf Hakimi et se montre beaucoup moins enthousiaste que Daniel Riolo. « Hakimi meilleur latéral droit du monde ? Le problème ce que je n'arrive pas à voir Hakimi comme un latéral. Sans sa position oui, mais dans son expression tactique non. Il est tellement offensif... C'est un joueur qui se projette énormément vers l'avant et on verra contre Liverpool. Mais il est dans un rôle vraiment spécial avec une équipe concoctée par Luis Enrique pour lui laisser un maximum de liberté sur le plan offensif. Ca peut être intéressant », explique Pierre Ménès.