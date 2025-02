«Pas de sens de continuer» : Départ historique avec le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Stade Briochin s'apprête à vivre un moment historique en affrontant le PSG en quart de finale de la Coupe de France mercredi. Un match très particulier pour Christophe Kerbrat et James Le Marer, figures emblématiques de la formation bretonne qui partiront en fin de saison, Guillaume Allanou, président du club, espère leur offrir une belle fin, notamment à travers ce rendez-vous.

C’est la rencontre d’une vie pour les joueurs du Stade Briochin. Après avoir fait tomber Le Havre ou encore l’OGC Nice, la formation de National 2 est condamnée à un exploit encore plus grand face au PSG en quart de finale de Coupe de France. Ce rendez-vous sera encore plus particulier pour l’ancien défenseur de Guingamp Christophe Kerbrat (38 ans) et le capitaine James Le Marer (34 ans), qui prendront leur retraite au terme de la saison. Impossible de rêver meilleure sortie aux yeux de Guillaume Allanou, le président, entraîneur et directeur sportif de Saint-Brieuc.

« Aller chercher quoi après tout ce qu'ils ont vécu? »

« Chris' (Kerbrat) c'est quelqu'un de fiable, de sain humainement. Il est évidemment expérimenté avec tout ce qu'on connaît de sa carrière mais qui reste aussi avec ses valeurs d'humilité qui ne cherche jamais à tirer la couverture à lui. Et puis ça reste un joueur largement au-dessus du niveau National 2. Donc c'est un de nos cadres techniques et un de nos leaders techniques parce que, évidemment, on a besoin de lui pour sortir les ballons. Pour lui comme pour James (Le Marer) dont on a aussi annoncé que c'était la dernière année. James et Christophe, après ce qu'on a vécu, aller chercher quoi après tout ce qu'ils ont vécu? Ça n'aurait pas de sens de continuer, ils ont de belles choses qui les attendent derrière, notamment dans l'après-carrière », confie Guillaume Allanou à RMC.

« Ce sera la dernière pour eux et j'espère qu'on arrivera à s'offrir une belle fin de saison »

« James dans son rôle d'éducateur et Christophe qui doit me remplacer sur une de mes casquettes à terme, poursuit l’homme fort du Stade Briochin. Donc ce sera la dernière pour eux et j'espère qu'on arrivera à s'offrir une belle fin de saison pour leur faire une belle fête à la fin. Pour Christophe Kerbrat, c'est prévu pour être coordinateur ou directeur sportif, en tout cas c'était le plan de reconversion prévu derrière. Et puis on se reposera tranquillement en fin de saison pour discuter de comment on va arriver à ça, mais en tout cas c'est ce qui est prévu. »