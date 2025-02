Chambré au PSG, Luis Enrique balance tout !

Thomas Bourseau

Luis Enrique commence à s’exprimer en français dans les médias et utilise la langue de Molière auprès de ses joueurs. Le coach espagnol conseille à Désiré Doué de « grandir le terrain ». Une expression qui a tant marqué que fait rire le milieu offensif. Lors d’un point presse, Enrique a vidé son sac.

Au cours d’une entrevue avec Téléfoot, Désiré Doué a révélé le conseil le plus précieux que Luis Enrique ait pu lui faire. « "Grandir le terrain !" Ça, c'est son expression ! Parce que quand je suis arrivé, j'allais trop souvent vers le ballon et il me disait tout le temps "Dés', grandis le terrain". Et ça m'a marqué ». Et il n’est pas seul à avoir été marqué par cette expression.

«Il faut rendre le terrain large»

Intrigué par cette philosophie propre à Luis Enrique de grandir le terrain, un journaliste n’a pas pu s’empêcher d’interroger le coach parisien en conférence de presse ce mardi. « Quand on a le ballon, c'est très important d'utiliser la tête, comprendre le jeu et plus tu agrandis le terrain, plus c'est difficile pour l'adversaire de le défendre. Pour certains, c'est difficile. Il faut rendre le terrain large ».

«On peut agrandir le terrain pour libérer de l'espace dans l'axe»

« Tout cela est relatif, tout dépend où tu as le ballon et de la ligne de hors-jeu. Quand on joue dans la moitié de terrain adverse, on peut agrandir le terrain pour libérer de l'espace dans l'axe. Utiliser la mobilité et le changement de poste, ça créé des situations plus favorables. Ensuite apparaissent les qualités techniques des joueurs ». a conclu Luis Enrique dans des propos relayés par RMC Sport.