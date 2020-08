Tennis

Tennis : Djokovic, Thiem... Ce constat clair sur l'US Open !

Publié le 18 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Ancien entraîneur de Novak Djokovic et de Richard Gasquet, Ricciardo Piatti a donné ses pronostics pour le prochain US Open. Pour l’Italien, le joueur serbe et Dominic Thiem font figure de favori.

Alors que l’US Open devrait débuter le 31 août prochain, les forfaits s'accumulent. Ce lundi, Simona Halep a annoncé qu’elle ne se rendra pas à New York pour disputer le tournoi. Auparavant, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty s’était également retirée. Chez les hommes, ce n’est pas mieux puisque Rafael Nadal, Stan Wawrinka ou encore Nick Kyrgios ont également déclaré forfait notamment en raison de situation sanitaire aux Etats-Unis. Quant à Novak Djokovic, il a annoncé qu’il disputera bien l’US Open, mais également le tournoi de Cincinnati qui débute le 22 août.

« Djokovic et Thiem sont bien en avance sur les autres »