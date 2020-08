Tennis

Tennis : Cette légende qui ne recommande pas de tournée d’adieu à Roger Federer !

Publié le 14 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Véritable légende du tennis, Stefan Edberg a réalisé une tournée d’adieu en 1996 lors de la fin de sa carrière. Et ce dernier ne la recommande pas à un certain Roger Federer, qui se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière…

La fin de carrière de Roger Federer s’approche toujours plus. A 39 ans, le Suisse semble plus que jamais proche de la retraite, lui qui n’est pas épargné par les pépins physiques, et qui ne disputera pas l’US Open en raison de son arthroscopie au genou droit. Et en prévision de cette fin de carrière, la légende suédoise Stefan Edberg ne recommande pas à Federer de réaliser une tournée d’adieu lors de son départ…

« Je ne le recommanderais à personne »