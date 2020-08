Tennis

Tennis : Le clan Andy Murray envoie un message clair sur son avenir !

Publié le 12 août 2020 à 10h35 par La rédaction

Coach d’Andy Murray depuis 2016, Jamie Delgado a indiqué que le joueur britannique avait hâte de retourner sur les courts de tennis et affronter les meilleurs joueurs.

Tout a failli s’arrêter en janvier 2019 pour Andy Murray. Handicapé par des douleurs à la hanche, le joueur britannique avait indiqué que son match à l’Open d’Australie face à Roberto Bautista-Agut pourrait bien être le dernier de sa carrière. Finalement, Andy Murray est revenu sur sa décision. Bien lui a pris puisque l’Ecossais a réussi un come-back impressionnant en remportant en octobre dernier le tournoi d’Anvers en battant en finale Stan Wawrinka. Désormais, il n’est plus question de retraite.

« Il est toujours motivé et déterminé »