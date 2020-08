Tennis

Tennis : Ce vibrant hommage rendu à Andy Murray !

Publié le 11 août 2020 à 20h35 par La rédaction

Remis d’une grave blessure à la hanche, Andy Murray était sorti il y a peu de temps de sa retraite prématurée et compte participer à l’US Open. Une forte décision qui lui valu au Britannique un grand hommage.

Personne n'imaginait qu’Andy Murray allait revenir. Remis d’une blessure à la hanche, le Britannique retrouve petit à petit ses sensations. Une situation que personne n’avait prévue alors qu’en 2019, l'Anglais se retirait des circuits pour soigner sa grosse blessure à la hanche et l’obligeait à prendre une retraite prématurée. Plus d’un an après, Andy Murray finalise sa préparation en Angleterre avant de s’envoler pour l’US Open qui débutera le 31 août. Un retour au premier plan qui a été salué par un vibrant hommage de son compatriote Liam Broady, classé 211ème mondial.

« Il a mis son corps en danger »