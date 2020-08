Tennis

Tennis : US Open, Boycott… Andy Murray fait passer un message fort !

Publié le 7 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Comme il l’a déjà annoncé, Andy Murray va retrouver le circuit ATP en participant à l’US Open. Le joueur anglais a par ailleurs fait passer un message concernant la compétition américaine.

L’US Open est au coeur des débats. Programmée du 31 août au 13 septembre, la compétition américaine suscite de nombreuses interrogations par rapport au contexte Covid-19. Alors que certains grands noms ont annoncé leurs intentions de ne pas s’y rendre comme Rafael Nadal et Nick Kyrgios, d’autres ont affiché leur volonté d’y participer comme Andy Murray. Il l’avait par ailleurs expliqué dernièrement « Il y a trois ou quatre semaines, j'étais assez sceptique. Mais ma perception des choses a changé et maintenant je m'entraîne vraiment pour être prêt pour l'US Open. Mentalement, je suis focalisé là-dessus, même si j'ai toujours quelques appréhensions. » Face au scepticisme de certains, le tennisman anglais a tenu à promouvoir les bons aspects du maintien de l’US Open :

« Cela donnera des résultats intéressants »