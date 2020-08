Tennis

Tennis : L’annonce retentissante de Rafael Nadal sur l’US Open !

Publié le 4 août 2020 à 21h35 par D.M.

Rafael Nadal a annoncé son forfait pour l’US Open, qui devrait débuter le 31 août prochain, en raison de la situation sanitaire aux Etats-Unis.

La crise sanitaire a complètement bousculé le calendrier ATP. De nombreux tournois ont été reportés en raison de la situation actuelle et une reprise est prévue le 14 août prochain à Washington. Deux semaines plus tard, le deuxième Grand Chelem de la saison devrait se dérouler. L’US Open devrait débuter le 31 août prochain, mais la situation sanitaire aux Etats-Unis ne s’améliore pas et plusieurs joueurs ont d’ores et déjà déclaré forfait. C’est notamment le cas de Nick Kyrgios, Pierre-Hugues Herbert ou encore d'Ashleigh Barty chez les femmes.

« Je préfère ne pas voyager »

Ce mardi, c’est au tour de Rafael Nadal d’annoncer son forfait pour l’US Open en raison de la situation sanitaire : « Aujourd'hui la situation est difficile pour faire des tournois et tout mon respect à l'USTA, aux organisateurs de l'US Open et de l'ATP pour les efforts qu'ils font pour jouer le tournoi pour les millions de fans qui le verront à la télé ou sur plateformes numériques. C'est une décision que je ne voudrais pas prendre mais dans ce cas je suis mon cœur et pour l'instant je préfère ne pas voyager » a indiqué le tenant du titre sur son compte Twitter .