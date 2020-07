Tennis

Tennis : Cette grosse sortie du clan Serena Williams sur l’US Open !

Publié le 30 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction

Prévu du 31 août prochain au 13 septembre, l’US Open pourrait bien avoir lieu malgré les risques sanitaires dus au coronavirus. Plusieurs joueurs et joueuses pourraient toutefois ne pas se rendre à New York et l’entraîneur de Serena Williams a expliqué pourquoi.

L’US Open se tiendra-t-il ? C’est la grande question que se pose tous les joueurs et joueuses de tennis. Ces dernières semaines, les instances américaine de tennis ont donné le feu vert à l’organisation du Grand Chelem américain qui pourrait avoir lieu du 31 août au 13 septembre prochain. Alors que la situation sanitaire est toujours aussi alarmante aux Etats-Unis, plusieurs joueurs des circuits ATP et WTA restent sceptiques quant à leur participation. L’entraîneur de Serena Williams a effectivement expliqué que la mise en quarantaine à l’arrivée et au départ de New York est un sérieux problème.

« Cela me semble de la folie. »