Tennis

Tennis : Le clan Federer se positionne sur la reprise de l’US Open !

Publié le 28 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

L’organisation de l’US Open est dans le flou le plus total. L’entraîneur de Roger Federer s’est prononcé sur le sujet.

« Il y a trois principes : pouvons-nous réussir le tournoi d’une manière saine et sûre pour tout le monde ? Si nous pouvons, alors nous passons au deuxième : est-ce que c’est bon pour le tennis, dans son meilleur intérêt ? Et le troisième : est-ce que cela a du sens sur le plan financier ? A ce jour, ces trois questions sont toujours vraies. Nous avons le feu vert pour les trois. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la ville de New York, l’Etat de New York pour nous assurer que nos protocoles sanitaires sont corrects. » a récemment affirmé Mike Dowse, un des dirigeants de la fédération de tennis américaine, sur la tenue de l’US Open. Bien que les instances de tennis indiquent que le tournoi se déroulera parfaitement, plusieurs joueurs restent sceptiques quant à leur participation à l’US Open. L’entraîneur de Roger Federer a évoqué l’organisation du tournoi.

« Je pense que c'est encore du 50%-50% pour l'US Open »