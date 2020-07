Tennis

Tennis : Djokovic ou Federer ? Nadal désigne son adversaire favori !

Publié le 25 juillet 2020 à 14h35 par La rédaction

Après de nombreux matchs inoubliables contre Roger Federer et Novak Djokovic, quel est l’adversaire favori de Rafael Nadal ? L’actuel numéro 2 mondial au classement ATP répond !

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer représentent sans le moindre doute l’un des plus grand « BIG 3 » du tennis. En plus de compter 56 Grand Chelem à eux trois, ces joueurs ont marqué l’histoire de la petite balle jaune par des rencontres et des face à face d’anthologie. Entre la finale de Wimbledon de 2008 face à Roger Federer ou encore la demi-finale de Roland-Garros face à Novak Djokovic en 2013, Nadal a disputé des matchs inoubliables. Mais quel est son adversaire favori ? Il répond !

« Je n’ai pas d’adversaire favori, j’aime affronter chacun d’entre eux »