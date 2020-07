Tennis

Tennis : Blessure, retour… L’énorme annonce du clan Federer !

Publié le 25 juillet 2020 à 10h35 par D.M.

Entraîneur de Roger Federer, Severin Lüthi a donné des nouvelles rassurantes et a indiqué que le Suisse pourrait faire son retour avant l’Open d’Australie qui devrait avoir lieu en janvier 2021.

La saison 2020 est d’ores et déjà terminée pour Roger Federer. Touché au genou droit, Le Suisse a été opéré en février dernier et ne devrait pas retrouver le chemin de la compétition cette année. Organisé en septembre, le tournoi de Roland-Garros se fera donc sans Roger Federer. Alors qu’il fêtera ses 39 ans dans quelques jours (le 8 août), la question se pose : Le Maestro retrouvera-il la pleine possession de ses moyens ? Entraîneur de Roger Federer, Severin Lüthi a apporté des nouvelles rassurantes de son état de santé et a annoncé une date de retour.

« Roger reviendra pour l’Open d’Australie 2021 s’il a lieu »