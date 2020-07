Tennis

Tennis : Coronavirus, polémique... Ce message fort sur Novak Djokovic !

Publié le 24 juillet 2020 à 14h35 par A.D. mis à jour le 24 juillet 2020 à 14h36

Depuis l'Adria Tour et son cas positif de coronavirus, Novak Djokovic est sous le feu des critiques. Selon Dusan Vemic, ancien entraineur du Serbe, il devrait revenir en force sur les courts.

Pour retrouver le gout de la compétition, Novak Djokovic a organisé l'Adria Tour. Toutefois, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. En effet, le tournoi de Zadar a dû être annulé avant la finale car l'ogre serbe et d'autres joueurs ont contracté le coronavirus. Alors que Novak Djokovic a été fortement critiqué, Dusan Vemic a tenu à lui apporter sou soutien et lui faire passer un message fort. Interrogé par Sport Klub , l'ancien entraineur de Novak Djokovic a estimé que le numéro un mondial allait faire un retour fracassant.

«Novak ne peut que revenir plus fort, plus intelligent et meilleur»