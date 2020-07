Tennis

Tennis : FFT, présidence... Ce candidat qui ouvre la porte à Yannick Noah !

Publié le 24 juillet 2020 à 10h35 par A.D. mis à jour le 24 juillet 2020 à 10h40

Gilles Moretton est candidat pour prendre la présidence de la FFT. Adversaire de Bernard Giudicelli, l'actuel président, Gilles Moretton n'est pas contre le soutien de Yannick Noah.

Gilles Moretton et Bernard Giudicelli vont se disputer le prochain mandat de la présidence de la FFT. Candidat à sa propre succession, Bernard Giudicelli voit Arnaud Di Pasquale rejoindre le camp adverse. Toutefois, l'ancien DTN pourrait ne pas être la seule grande figure à faire équipe avec Gilles Moretton. Comme l'a confié ce dernier, il pourrait également bénéficier du soutien de Yannick Noah.

«Concernant Yannick (Noah), oui, je suis en contact avec lui»