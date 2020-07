Tennis

Tennis : Ces énormes regrets sur le report de Roland-Garros...

Publié le 23 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Candidat à la présidence de la FFT, Gilles Moretton a interrompu sa campagne et tenu un point presse ce jeudi. L’occasion pour lui de revenir sur l’organisation de Roland-Garros, qu’il ne juge pas bonne, notamment sur le plan sportif…

Les fans de tennis avaient poussé un ouf de soulagement une fois l’annonce réalisée. En mai dernier, la FFT, ainsi que l’ATP, annonçaient le report de Roland-Garros au mois de septembre, suite à la pandémie de Covid-19 qui a frappé brutalement le monde entier. Désormais prévu du 27 septembre au 11 octobre, le tournoi se déroulera, mais la question est de savoir si cela sera avec du public ou non. Gilles Moretton, candidat à la présidence de la FFT, a tenu à réagir au sujet de la tenue de Roland-Garros. Et ce dernier ne semble pas totalement satisfait de cette nouvelle…

« Ça ne sera pas le vrai Roland-Garros »