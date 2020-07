Tennis

Tennis : US Open, Roland-Garros… Cette énorme sortie du président de l’ATP !

Publié le 17 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

En raison de la pandémie de Coronavirus qui a frappé le monde entier, de nombreuses compétitions sportives ont été annulées ou repoussées. C’est notamment le cas de l’US Open et de Roland-Garros, tous deux repoussés à septembre et octobre. Et pour le président de l’ATP, pas de retour en arrière possible…

L’US Open et Roland-Garros auront bel et bien lieu, peu importe les circonstances. C’est en tous cas le message qu’a voulu faire passer le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi. Repoussés en raison de la pandémie de Covid-19, l’US Open et Roland-Garros se dérouleront respectivement du 31 août au 13 septembre et du 21 septembre au 11 octobre. Et selon Andrea Gaudenzi, pas de retour en arrière possible…

« Il serait impensable de suspendre le tournoi »