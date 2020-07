Tennis

Tennis : Rafael Nadal prêt à zapper l’US Open ? La réponse de Nicolas Mahut !

Publié le 16 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que la reprise du Tennis est encore au cœur des débats, les meilleurs joueurs vont certainement devoir se confronter à des choix forts à faire, afin de décider quels tournois ils décideront de jouer ou non. Et pour Nicolas Mahut, Rafael Nadal pourrait être prêt à laisser de côté l’US Open…

La reprise du Tennis est toujours au cœur des débats. Après le fiasco de l’Adria Tour, les joueurs des circuits ATP et WTA se posent beaucoup de questions concernant la reprise, et notamment l’US Open, qui a été décalé. Les joueurs les mieux classés pourraient se retrouver face à un grand choix à faire : laisser de côté certaines compétitions pour se concentrer sur d’autres tournois, ou bien prendre le risque de tous les disputer, sans pouvoir vraiment se préparer convenablement. Et selon Nicolas Mahut, le choix de Rafael Nadal pourrait être très clair…

« J’imagine aisément Rafael Nadal décider de ne pas aller à l’US Open »