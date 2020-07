Tennis

Tennis : Djokovic fixe une condition pour participer à l’US Open !

Publié le 15 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

Dans l’optique de disputer l’US Open, Novak Djokovic aurait demandé à être dispensé d’une quatorzaine obligatoire lorsqu’il sera de retour en Europe, après le tournoi américain.

La saison de tennis devrait bientôt reprendre. Dans plusieurs semaines, les Grands Chelem redémarreront, à commencer par l’US Open, du 31 août au 13 septembre. Quelques jours plus tard suivra le tournoi de Madrid, du 14 au 20 septembre puis celui de Rome du 20 au 26 septembre. Puis arrivera Roland-Garros, du 27 au 11 octobre. Mais tous les joueurs ne sont pas fixés sur leurs participations à ces différents tournois. À l’image de Novak Djokovic qui ne sait pas s’il ira aux États-Unis pour disputer l’US Open. Mais la situation serait en train de s’éclaircir…

Djokovic jouera l’US Open uniquement s’il est dispensé d’une quatorzaine