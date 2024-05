Mercato : Un projet proposé à Mbappé pour revenir à Paris !

Thibault Morlain

Après 7 saisons passées sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé s’apprête à faire ses valises. Et pour la première fois de sa carrière, l’international français devrait s’envoler pour l’étranger, lui qu’on annonce au Real Madrid à compter de la saison prochaine. Mbappé devrait rester un moment au sein de la Casa Blanca, mais voilà qu’un projet lui est déjà proposé pour l’avenir. Cela pourrait alors lui donner l’opportunité de revenir à Paris. Explications.

A 25 ans, Kylian Mbappé connait actuellement ses derniers moments en tant que joueur du PSG. Arrivé en 2017 au sein du club de la capitale, l’international français n’est pas décidé à poursuivre l’aventure à Paris. En fin de contrat, Mbappé devrait prochainement s’engager avec le Real Madrid. La fin d’un chapitre. Mais pourrait-on le revoir dans quelques années du côté de Paris ? Un appel du pied lui a été glissé en ce sens.

« S’il a envie de revenir à Paris, la porte est grande ouverte »

Alors qu’on connait Pierre Gasly comme pilote de Formule 1, celui qui est derrière le volant d’une Alpine a mis un pied dans le monde du football récemment. En effet, il est devenu actionnaire du FC Versailles, club de National. Pourrait-on d’ailleurs Kylian Mbappé un jour sous le maillot du club francilien qui évolue au Stade Jean Bouin à Paris ? Pour Konbini , Pierre Gasly a avoué : « Kylian pour l’instant il n’a signé avec personne. On verra, je pense qu’il a encore un peu le temps… Plus sur sa retraite, si je vois qu’il est un peu fatigué du haut niveau et qu’il a envie de revenir à Paris, la porte est grande ouverte ».

« Je veux construire un projet qui tient la route »