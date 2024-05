OM : Longoria enrage après ce transfert

Thibault Morlain

A l’occasion de sa demi-finale d’Europa League contre l’Atalanta Bergame, l’OM a retrouvé une tête familière en la personne de Sead Kolasinac. En effet, désormais défenseur du club italien, le Bosnien a fait ses valises et quitté le club phocéen l’été dernier. Arrivé au terme de son contrat, Kolasinac a préféré relever un nouveau défi et s’est ainsi envolé pour l’Italie et la ville de de Bergame. Ce qui aurait déclenché la colère de Pablo Longoria. Explications.

Libéré de son contrat par Arsenal, Sead Kolasinac faisait le choix en janvier 2022 de s’engager avec l’OM pour un an et demi. Après avoir connu des débuts compliqués sous le maillot phocéen, le Bosnien s’était imposé la saison dernière comme l’un des cadres du système d’Igor Tudor ? De quoi alors convaincre Pablo Longoria d’offrir un nouveau contrat à Kolasinac. Mais voilà que ce dernier en a finalement décidé autrement. En effet, l’été dernier, arrivant au terme de son engagement avec l’OM, le joueur de 30 ans a fait le choix de quitter libre la Canebière pour rejoindre alors l’Atalanta Bergame en Serie A.

Longoria ne digère pas pour Kolasinac

Alors que les chemins de l’OM et de Sead Kolasinac se sont recroisés à l’occasion de la demi-finale d’Europa League face à l’Atalanta Bergame, La Provence a fait certaines confidences sur les coulisses du départ du Bosnien. Et ce jeudi, le quotidien régional révèle notamment que le départ de Kolasinac serait quelque peu resté en travers de la gorge de Pablo Longoria.

Un comportement inadéquat

Mais pourquoi Pablo Longoria a-t-il enragé face au départ de Sead Kolasinac de l’OM ? Il a été expliqué que le désormais joueur de l’Atalanta n’aurait pas eu le meilleur comportement. Alors que Kolasinac et son entourage faisaient savoir à la direction de l’OM qu’ils réfléchissaient concernant la possibilité de prolonger, un accord avait déjà été trouvé avec l’Atalanta Bergame. Cela n’a ainsi pas été apprécié par Pablo Longoria, le président du club phocéen ayant appris la situation grâce à ses bonnes relations au sein du club italien.