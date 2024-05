Le Real Madrid a trouvé sa «perle rare» avant Mbappé ?

Pierrick Levallet

Cet été, le Real Madrid va enfin mettre la main sur Kylian Mbappé. L'international français devrait débarquer libre en provenance du PSG. Mais avant de boucler la signature de la star de 25 ans, les Merengue ont finalisé le transfert d'Endrick. D'ailleurs, le Brésil estime que la Casa Blanca a tiré le gros lot avec le phénomène de bientôt 18 ans.

Cet été, le mercato devrait être plutôt intéressant à suivre côté Real Madrid. Si le club madrilène est encore une fois en finale de la Ligue des champions, la direction merengue voudrait recruter du lourd cet été afin de se bâtir une équipe jeune et dominatrice. Dans cette optique, Florentino Pérez va boucler une arrivée de taille avec celle de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain.

Le Real Madrid répond cash à la polémique ! https://t.co/pjbZGh1gzU pic.twitter.com/YDdxtR7BQa — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Le Real Madrid a déjà bouclé un transfert

Mais avant de mettre la main sur la star de 25 ans, le Real Madrid a finalisé un autre transfert. La Casa Blanca s’est mise d’accord avec Palmeiras depuis un certain temps maintenant pour Endrick. La pépite brésilienne va débarquer dans la capitale espagnole en juillet prochain, à ses 18 ans. Et le pensionnaire de La Liga semble avoir tiré le gros lot avec ce crack.

Endrick fait déjà sensation au Brésil