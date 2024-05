Tennis : Nadal a «peur», il fait une terrible confidence

Jean de Teyssière

Le Masters 1000 de Rome se dispute en ce moment même et Rafael Nadal est toujours en lice. Opposé au Belge Zizou Bergs lors du premier tour, l'Espagnol a réussi à le battre en trois sets (4-6, 6-3, 6-4). Forcément, après tant de mois gâchés par les blessures, la peur occupe les pensées de Nadal durant les matchs, ce qu'il cherche à évacuer.

C'est le troisième tournoi consécutif de Rafael Nadal. Depuis 2022, cela n'était plus arrivé. L'Espagnol a enchaîné les tournois de Barcelone, Madrid et Rome et son objectif reste de participer à Roland-Garros. Petit-à-petit, Nadal retrouve son niveau physique, même s'il est encore loin d'être à 100%.

Nadal se qualifie difficilement à Rome

Face au joueur belge issu des qualifications, Zizou Bergs, Rafael Nadal a eu du mal à rentrer dans son match en perdant le premier set. Mais malgré son âge, il reste un compétiteur hors normes et a réussi à renverser le match et se qualifier pour le deuxième tour (victoire 4-6, 6-3, 6-4). Il affrontera un sacré client puisqu'il sera opposé au Polonais Hubert Hurkacz.

«Je dois évacuer un peu de peur que j’ai sur certains coups»