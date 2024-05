Tennis : Nadal prêt à réaliser l'impossible, il dévoile tout

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il vient de disputer pour la dernière fois le Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal a marqué les points dans sa perspective de rejouer à Roland-Garros avec de grandes ambitions. A bientôt 38 ans, le Majorquin est en train de faire un tour d'honneur avant de ranger les raquettes et il aimerait beaucoup disputer le deuxième Grand Chelem de l'année dans les meilleures conditions possibles. Pour beaucoup d'observateurs, c'est encore possible même s'il faudra marquer de gros points du côté de Rome, où il est très attendu.

En réussissant à retrouver le chemin de la victoire et à battre un joueur très en forme en la personne d'Alex de Minaur à Madrid, Rafael Nadal pourrait bien être présent fin mai pour disputer le dernier Roland-Garros de sa carrière. L'Espagnol est déjà présent du côté de Rome pour le tournoi dans un endroit où il a déjà gagné à 10 reprises. Il s'agira de son dernier rempart avant de voyager à Paris et une chose est sûre, s'il parvient à marquer les esprits sa décision concernant Roland-Garros devrait connaître une issue positive.

Un effort physique trop important ?

Rafael Nadal ne fait que le dire depuis des semaines : physiquement, il est loin d'être au top de sa forme. Le Majorquin sait mieux que quiconque ce dont il a besoin pour briller à Roland-Garros et c'est pour cette raison qu'il n'a pas encore donné sa décision. C'est un défi de taille d'enchaîner des matches en trois sets gagnants à l'heure actuelle pour lui puisqu'on a bien vu sur le court qu'il avait parfois du mal. « S’il a la capacité d’enchaîner les matchs en trois sets gagnants à Roland‐Garros ? Ça sera un défi important. C’en est un pour tout le monde, alors imaginez pour quelqu’un qui n’a joué que dix matches en deux ans, quelqu’un qui aura 38 ans. Bien sûr, c’est un challenge » a réagi Feliciano Lopez pour L'Equipe .

Tennis - Madrid : Un tournoi décimé, Djokovic peut rigoler https://t.co/a6s4UU10tF pic.twitter.com/klsEg3Dyvh — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

Un tournoi de Rome crucial

La semaine prochaine, Rafael Nadal sera bien présent pour le Masters 1000 de Rome pour le disputer une dernière fois dans sa carrière. Proche de la retraite, le Majorquin veut dire au revoir à tous les tournois qui ont compté pour lui et on a bien senti à Madrid que la route n'était pas terminée. Le prochain tournoi s'annonce donc crucial pour Roland-Garros et tout le monde l'a bien compris. « S’il peut jouer deux ou trois matches de plus à Rome et qu’il arrive à Paris prêt à s’entraîner pour s’habituer aux conditions… Avec Rafa, on ne sait jamais. On peut s’attendre à l’impossible avec lui » poursuit celui qui l'a bien connu pendant des décennies.

Une occasion en or ?

Dans cette valse incroyable de forfaits pour Rome ou de joueurs légèrement touchés par les blessures, il pourrait y avoir plusieurs vainqueurs et Rafael Nadal en fait partie. En effet, s'il a un bon tirage au sort, il pourrait bien profiter de l'absence de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner pour passer quelques tours. Pas tête de série, il entrera en lice mercredi ou jeudi du côté de Rome.