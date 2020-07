Tennis

Tennis : Les successeurs de Federer, Nadal et Djokovic déjà trouvés ?

Publié le 13 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

Respectivement âgés de 38, 34 et 33 ans, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic devraient bientôt définitivement ranger leur raquette. Stefan Edberg désigne les trois joueurs qui succéderont à ces montres !

Depuis plusieurs années maintenant, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic règnent sur le tennis mondial. Les trois joueurs se partagent la grande majorité des titres du circuit ATP et ne se sont séparés pas moins de 56 Grand Chelem durant leur carrière. La question est désormais de savoir qui succédera à ces trois monstres ? Stefan Edberg, ancien numéro un mondial, a récemment expliqué que Dominic Thiem était pour lui le joueur le plus proche de Nadal, Djokovic et Federer. Il glisse aujourd’hui les deux autres jeunes joueurs qui pourraient accompagner l’Autrichien dans le futur « BIG 3 » .

Tsitsipas et Zverev dans le lot !