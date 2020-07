Tennis

Tennis : Le clan Federer dévoile ses objectifs XXL pour son grand retour !

Publié le 11 juillet 2020 à 18h35 par A.D.

Peu épargné par son genou, Roger Federer a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale. Alors que le maitre à jouer suisse ne pourra reprendre que la saison prochaine, Ivan Ljubicic a annoncé la couleur pour son grand retour.

Malgré la reprise des activités, Roger Federer ne retrouvera pas les courts avant l'année 2021. Alors qu'il a un genou capricieux, le maitre à jouer suisse à rechuté dernièrement. Contraint de subir une nouvelle intervention chirurgicale, l'actuel numéro 4 mondial (classement ATP) a dû mettre un terme à sa saison. Alors qu'on ne reverra pas Roger Federer cette saison, Ivan Ljubicic, son entraîneur, s'est livré sur leurs objectifs pour 2021.

«Il n’est pas obsédé par le nombre de titres en Grand Chelem»