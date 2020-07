Tennis

Tennis : Federer évoque une prochaine retraite !

Publié le 9 juillet 2020 à 11h35 par D.M.

Agé de 38 ans, Roger Federer s’approche chaque jour un peu plus de la retraite. Opéré du genou droit, le Suisse espère néanmoins disputer la prochaine saison.

Le 8 août prochain, Roger Federer fêtera es 39 ans. Un âge avancé dans le monde du tennis et qui rapproche un peu plus le Suisse de la retraite. D’autant plus que Roger Federer a vu son corps le lâcher. En effet, le joueur a annoncé en juin dernier que sa saison 2020 était d’ores et déjà terminée en raison d’une blessure au genou droit et qu’il ne fera son retour à la compétition qu'en 2021. Une année au cours de laquelle les Jeux Olympiques de Tokyo feront figure de priorité : « Malgré la défaite que j’ai subie à Londres en 2012, ce fut une grande expérience. Malheureusement, je n’ai pas pu aller à Rio à cause de mon opération du genou et cette année, nous savons tous ce qui s’est passé. En 2021, l’un de mes grands objectifs est d’aller à Tokyo » avait indiqué Roger Federer.

« Je sais que l'heure de la retraite approche »