Tennis

Tennis : Roger Federer affiche un énorme souhait pour les JO de Tokyo

Publié le 6 juillet 2020 à 22h35 par A.D.

Alors que le coronavirus a fait de sérieux dégâts, les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés à 2021. Actuellement blessé, Roger Federer a annoncé qu'il voulait absolument participer aux prochains JO.

Pour freiner la propagation du coronavirus, le monde sportif s'est mis en pause pendant de longues semaines. De surcroit, les grandes compétitions internationales prévues cet été, tels que le Championnat d'Europe des Nations (football) et les Jeux Olympiques de Tokyo, ont été reportés à 2021. Alors que sa blessure au genou peine à se résorber, Roger Federer a décidé de mettre un terme à sa saison 2020. Toutefois, il entend bien revenir très fort l'année prochaine et espère plus que tout ne pas manquer les JO de Tokyo l'été prochain.

«En 2021, l’un de mes grands objectifs est d’aller à Tokyo»