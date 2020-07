Tennis

Tennis : Ce message fort sur la présence de Nadal et Djokovic à l'US Open !

Publié le 5 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic et Rafael Nadal pourraient faire l'impasse sur l’US Open, Sam Querrey estime que ce serait une bonne nouvelle pour les autres joueurs du tournoi.

La saison de tennis va bientôt reprendre. Tout d’abord notamment avec l’US Open puis quelques jours après, avec Roland-Garros. Mais avec le retour de ces Grands Chelem, les joueurs se posent des questions, notamment sur les précautions sanitaires qui seront prises. Après le fiasco de l’Adria Tour, Rafael Nadal doute de sa présence aux USA, comme d'autres joueurs. Novak Djokovic serait également incertain quant à sa venue aux États-Unis. Sam Querrey s’est prononcé à ce sujet. Et pour lui, ce serait plutôt une bonne nouvelle…

« Ça ne changera pas grand chose vu leur domination »