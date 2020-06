Tennis

Tennis : Cette annonce sur la présence de Rafael Nadal à l’US Open !

Publié le 26 juin 2020 à 13h35 par T.M.

Avant l’enchainement de l’US Open et de Roland-Garros en deux semaines, certains joueurs pourraient faire l’impasse sur un des deux tournois du Grand Chelem. C’est d’ailleurs ce que prévoirait de faire Rafael Nadal.

A cause du coronavirus, la saison de tennis a totalement été chamboulée. Et le calendrier de reprise étant désormais connu, les joueurs savent qu’il va falloir digérer un enchainement entre l’US Open et Roland-Garros en seulement 2 semaines. De quoi éprouver les physiques même des meilleurs. Par conséquent, beaucoup devrait faire un choix entre se rendre à New York ou venir à Paris. Tel serait alors le dilemme qui se poserait. Du côté de Rafael Nadal, on aurait déjà commencé à réfléchir à ce sujet. Et visiblement, la priorité irait à Roland-Garros, sa deuxième maison.

« Il doutait de sa présence »