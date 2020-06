Tennis

Tennis : Shapovalov revient sur sa folle victoire contre Nadal !

Publié le 21 juin 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 21 juin 2020 à 20h40

Denis Shapovalov avait battu Rafael Nadal en août 2017 lors de de la Coupe Rodgers. Le Canadien est revenu sur sa victoire qui a « lancé sa carrière ».

Alors qu’il avait à peine 18 ans, Denis Shapovalov avait créé la sensation après sa victoire face à Rafael Nadal à l’été 2017 pendant la Coupe Rodgers. Une performance historique pour un jeune joueur face à l’un des meilleurs de la planète. Cette victoire du Canadien était vue comme une bonne nouvelle, alors que le Big 3 était jusqu'ici en pleine réussite. Après une partie longue de près de trois heures, Denis Shapovalov s’était couché sur le terrain et avait célébré sa victoire sous les applaudissements.

« Cette victoire a complètement lancé ma carrière »