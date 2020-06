Tennis

Tennis : Djokovic, Federer, Nadal... Un ancien désigne le GOAT !

Publié le 19 juin 2020 à 19h35 par La rédaction

Avec 56 titres à eux trois, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal forment sans aucun doute l'un des plus grands « BIG 3 » de l’histoire du tennis. Mais lequel des trois est le véritable GOAT ? Cet ancien grand joueur tranche !

Confinés à cause de l’émancipation malheureuse du coronavirus, de nombreux admirateurs et anciens joueurs du tennis se sont amusés à dresser des bilans. Celui autour du véritable GOAT de la petite balle jaune entre Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal est sur toutes les lèvres. Marcelo Rios, ancien joueur du circuit ATP, a donné son avis dans le podcast Subidos a la Red .

« Pour moi, le meilleur est Federer ! »