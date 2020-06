Tennis

Tennis : L'annonce de Djokovic sur l'avenir de Federer !

Publié le 18 juin 2020 à 10h35 par B.C.

Alors que Roger Federer a récemment annoncé qu'il ne reviendra pas avant 2021, Novak Djokovic s'est prononcé sur la possibilité de voir le Suisse encore en activité lorsqu'il aura 40 ans.

Opéré du genou il y a quelques mois, Roger Federer a récemment annoncé qu'il attendra 2021 pour faire son retour sur les courts. « Je vais prendre le temps nécessaire pour revenir à 100% de mes capacités. Les fans et les tournois vont clairement me manquer. J'ai hâte de tous vous retrouver », avait confié le Suisse, qui fêtera ses 39 ans en août prochain. Alors que des doutes subsistes sur la forme qu'aura l'ancien numéro 1 mondial l'année prochaine, Novak Djokovic n'a pas caché son admiration à son égard et a expliqué qu'il ne serait pas surpris sur Federer était toujours au niveau à 40 ans.

« Rien ne me surprend de la part de Roger Federer »