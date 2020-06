Tennis

Tennis : Reprise, blessure... Cette grande annonce sur Federer !

Publié le 13 juin 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2020 à 19h36

Opéré du genou il y a quelques mois, Roger Federer a expliqué qu’il ne reviendrait pas sur les courts tant qu’il ne sera pas à 100%. Mais cette décision cacherait en vérité autre chose...

Il y a quelques jours, Roger Federer a annoncé qu’il allait faire une croix sur la fin de la saison 2020. Une grosse décision qui a surpris de nombreux admirateurs du tennisman suisse. « Comme je l'ai fait avant le début la saison 2017, je vais prendre le temps nécessaire pour revenir à 100% de mes capacités. Les fans et les tournois vont clairement me manquer. J'ai hâte de tous vous retrouver dès le début de la saison 2021. » avait lancé le quatrième mondial au classement ATP. Mais en vérité, Federer se cacherait derrière cette rééducation de son genou, notamment pour éviter de faire face à une reprise très spéciale du tennis dans les prochains mois.

« C'est Roger Federer, il est toujours très prudent »