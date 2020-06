Tennis

Tennis : Novak Djokovic se livre sur la reprise de la saison !

Publié le 12 juin 2020 à 23h35 par La rédaction

De retour sur les courts, Novak Djokovic disputera l’Adria Tour ces prochains jours. Le Serbe est très heureux mais pense tout de même à vite retrouver le circuit ATP.

Le coronavirus a totalement bousculé le calendrier des tennismans. De nombreux tournois ont été annulés ou reportés à l'image de Roland-Garros. Alors qu’aucune reprise officielle n'est envisagée, Novak Djokovic a organisé un événement dans les Balkans. De nombreux joueurs ont répondu à l’appel du Serbe pour disputer l’Adria Tour. Le numéro un mondial au classement ATP est très heureux mais espère tout de même vite retrouver officiellement le circuit.

« Espérons que le tennis pourra retrouver le circuit rapidement »