Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer... Thiem annonce la couleur pour la suite !

Publié le 10 juin 2020 à 17h35 par La rédaction

Tout juste arrivé dans le TOP 3, Dominic Thiem a expliqué ce qu’il souhaitait réellement pour la suite. Gagner un Grand Chelem ? Pas vraiment, son ambition est en fait de titiller encore plus Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic !

Juste avant le confinement, Dominic Thiem est monté à la troisième marche du podium du classement ATP à la place de Roger Federer. L’Autrichien fait partie aujourd’hui des plus grands tennismans du monde mais n’a toujours pas gagné un seul Grand Chelem malgré plusieurs finales. Remportera-t-il ce trophée cette saison ? Peut-être, mais ce qu’il souhaite le plus pour le moment est de rester au contact de Roger Federer, de Rafael Nadal et de Novak Djokovic.

« J’essaie de continuer à faire pression sur Roger, Rafa et Novak »