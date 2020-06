Tennis

Tennis : L’énorme annonce de Roger Federer pour sa fin de saison !

Publié le 10 juin 2020 à 9h35 par T.M.

Se remettant depuis quelques semaines d’une opération au genou, Roger Federer a fait le choix de prendre tout son temps pour se remettre. Par conséquent, le Suisse ne retrouvera les courts qu’en 2021.

Après de longues semaines d’arrêt, les circuits ATP et WTA devraient prochainement reprendre leurs droits. La saison de tennis va ainsi repartir, l’occasion de revoir les meilleurs joueurs sur les courts pour disputer les plus grands tournois à l’instar de l’US Open ou Roland-Garros. Le retour de Roger Federer était notamment attendu avec impatience. Ayant subi une arthroscopie du genou en février dernier, le Suisse a pu profiter de cette période de confinement pour se concentrer sur sa rééducation afin de revenir au top une fois la saison repartie. Toutefois, le numéro 4 mondial veut prendre son temps. Et comme Federer l’a annoncé à travers un communiqué publié sur Twitter , il ne reviendra finalement qu’en 2021.

« Je vais prendre le temps nécessaire pour revenir à 100% de mes capacités »