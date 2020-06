Tennis

Tennis : Novak Djokovic lance un avertissement à Federer et Sampras !

Publié le 6 juin 2020 à 17h35 par A.D.

Novak Djokovic a soif de records. Comme il l'a confié, l'ogre serbe veut chasser Roger Federer et Pete Sampras.

Novak Djokovic ne manque pas d'ambitions. Actuellement numéro 1 mondial, l'ogre serbe est derrière Roger Federer et Pete Sampras en terme de longévité à cette place. Lors d'un entretien accordé à SportKlub , Novak Djokovic a clairement affiché son souhait de prendre les devants au classement. Mais ce n'est pas tout, puisque Novak Djokovic souhaite également titiller Roger Federer et son record en Grand Chelem.

«Je veux dépasser Pete Sampras et Roger Federer»