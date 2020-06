Tennis

Tennis : Le message inquiétant de Nadal sur la reprise de la saison...

Publié le 5 juin 2020 à 19h35 par La rédaction

Arrêtés depuis la mi-mars et l’annulation de l’Open de Miami, les circuits ATP et WTA pourraient revoir le jour dans quelques mois. Pour Rafael Nadal, il sera très difficile de rejouer au tennis cette année.

Alors qu’un éventuel retour des circuits ATP et WTA se dessine pour les prochains mois, Rafael Nadal reste inquiet quant à une reprise dans les meilleures conditions. Invité par la Fédération Française de Tennis pour une conférence de presse organisée sur « Zoom » , le tennisman espagnol a en effet avoué qu’il avait bien du mal à croire que les joueurs pourront officiellement retrouver les courts cette année.

« Je ne sais pas aujourd’hui si on rejouera au tennis cette année. »