Tennis : Un énorme dilemme pour Rafael Nadal avec Roland-Garros ?

Publié le 5 juin 2020 à 11h35 par T.M.

Avec le changement du calendrier, l’US Open et Roland-Garros s’enchaineront en une semaine. A ce sujet, Rafael Nadal va devoir se poser certaines questions comme il l’a expliqué.

A cause du coronavirus, le calendrier de la saison de tennis a totalement été chamboulé. En effet, plusieurs tournois ont été annulés, quand Roland-Garros a lui été décalé. Le Grand Chelem parisien se disputera ainsi du 20 septembre au 4 octobre, si rien ne change d’ici là. Toutefois, le coup d’envoi sera donné une semaine seulement après la fin de l’US Open. De quoi poser certains problèmes aux joueurs et joueuses qui pourraient en faire les frais physiquement. A moins que certains fassent l’impasse sur un tournoi du Grand Chelem. Evoquant cet enchainement entre l’US Open et Roland-Garros, Rafael Nadal, qui a remporté ces 2 tournois la saison dernière, a fait le point.

« Je déciderai avec mon équipe quand les choses se passeront »