Hakimi au PSG : La décision impossible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, le PSG aura donc joué 16 rencontres de Ligue 1. De son côté, Achraf Hakimi a seulement participé à 9 d’entre elles, lui qui est blessé à la cheville depuis le mois de novembre. Malgré ce total, pour Pierre Ménès, il a été logique de mettre le Marocain dans son équipe type de la mi-saison, le contraire étant impossible à ses yeux.

Cela fait depuis le 4 novembre dernier et une rencontre face au Bayern Munich qu’on n’a plus revu Achraf Hakimi sur un terrain. Sévèrement touché à la cheville, le latéral droit du PSG a donc été coupé dans son élan cette saison. Apparu notamment qu’à 9 reprises lors des 16 journées de Ligue 1, Hakimi a toutefois montré un niveau exceptionnel. De quoi assurer au Marocain une place dans l’équipe type de la mi-saison de Pierre Ménès.

« Ne pas le mettre dans cette équipe type des matchs allers serait totalement incongru » Sur Youtube, Pierre Ménès a donc justifié la présence d’Achraf Hakimi dans son équipe type de mi-saison. « Latéral droit, je ne peux pas ne pas mettre Achraf Hakimi même si ça fait un mois et demi qu’il est blessé. Il a une telle avance sur les autres à ce poste et pas qu’en France, je dirais même au niveau européen, même mondial. Ne pas le mettre dans cette équipe type des matchs allers serait totalement incongru », a d’abord expliqué le journaliste.