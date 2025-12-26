Hakimi au PSG : La décision impossible !

Depuis le début de la saison, le PSG aura donc joué 16 rencontres de Ligue 1. De son côté, Achraf Hakimi a seulement participé à 9 d’entre elles, lui qui est blessé à la cheville depuis le mois de novembre. Malgré ce total, pour Pierre Ménès, il a été logique de mettre le Marocain dans son équipe type de la mi-saison, le contraire étant impossible à ses yeux.
Cela fait depuis le 4 novembre dernier et une rencontre face au Bayern Munich qu’on n’a plus revu Achraf Hakimi sur un terrain. Sévèrement touché à la cheville, le latéral droit du PSG a donc été coupé dans son élan cette saison. Apparu notamment qu’à 9 reprises lors des 16 journées de Ligue 1, Hakimi a toutefois montré un niveau exceptionnel. De quoi assurer au Marocain une place dans l’équipe type de la mi-saison de Pierre Ménès.
« Ne pas le mettre dans cette équipe type des matchs allers serait totalement incongru »
Sur Youtube, Pierre Ménès a donc justifié la présence d’Achraf Hakimi dans son équipe type de mi-saison. « Latéral droit, je ne peux pas ne pas mettre Achraf Hakimi même si ça fait un mois et demi qu’il est blessé. Il a une telle avance sur les autres à ce poste et pas qu’en France, je dirais même au niveau européen, même mondial. Ne pas le mettre dans cette équipe type des matchs allers serait totalement incongru », a d’abord expliqué le journaliste.
« Il a su être décisif, marquer quelques buts, toujours apporter »
Toujours à propos d’Achraf Hakimi, il a ensuite ajouté : « Hakimi, même s’il a été assez souvent en gestion dans ce début de saison, il a su être décisif, marquer quelques buts, toujours apporter. Je trouve qu’il a progressé sur le plan défensif ».