Tennis

Tennis : Une reprise aux Etats-Unis ? Nadal dit non !

Publié le 4 juin 2020 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 4 juin 2020 à 15h46

Le coronavirus a totalement chamboulé le calendrier des tennismans. De nombreux tournois ont été annulés et les circuits ATP et WTA pourraient bientôt reprendre. Une reprise aux Etats-Unis est-elle envisageable ? Rafael Nadal ne fera en tout pas le déplacement...

Arrêtés depuis la mi-mars et l’annulation de l’Open de Miami, les circuits ATP et WTA resteront gelés jusqu’à la fin du mois de juillet. Les tennismans retrouvent tranquillement les courts mais pour le moment aucun tournoi officiel n’est envisagé. Le tennis reprendra-t-il aux Etats-Unis ? Même si c’était possible, Rafael Nadal n’irait pas ! Le joueur espagnol a évoqué la reprise en rappelant que la santé était primordiale dans une conférence de presse organisée par la Fédération Française de Tennis.

« Si vous me demandez aujourd’hui si je veux me rendre à New York pour disputer un tournoi, je vous répondrai non »