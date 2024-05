Transferts - OM : La belle surprise José Mourinho ?

Thomas Bourseau

José Mourinho n’a jamais entraîné en Ligue 1. Se pourrait-il que The Special One débarque en France pour prendre les rênes de l’OM ? C’est une possibilité d’après la presse. D’autant plus que son supposé souhait de revenir à Manchester United ne devrait certainement pas voir le jour.

L’OM ne va pas pouvoir compter sur Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Et pour cause, l’entraîneur français qui a signé un contrat d’intérimaire en février dernier jusqu’à fin mai ne sera pas prolongé. Lui-même ne compte pas rester cet été. Du côté de la direction de l’OM, on scrute le marché des entraîneurs et Paulo Fonseca ainsi qu’Habib Beye sont des options prises en considération par le comité de direction de l’Olympique de Marseille comme le10sport.com vous le révélait courant avril.

«Je n'ai pas de club, je suis libre mais je veux travailler l'été prochain»

Cependant, José Mourinho serait également une option étudiée dans la cité phocéenne. Sans club depuis son licenciement de la Roma en janvier dernier, The Special One n’a pas caché sa volonté de faire son retour aux affaires en mars dernier lors d’une visite en Arabie saoudite. « Je n'ai pas de club, je suis libre mais je veux travailler l'été prochain. Je veux travailler. Un retour au Portugal ? Le football est ma vie, je peux entraîner n'importe où ». De quoi permettre à l’OM de se mettre à rêver du coach portugais ?

Mourinho pense à Manchester, United lui dit non !