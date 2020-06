Tennis

Tennis : Coronavirus, reprise... Rafael Nadal se prononce sur sa préparation

Publié le 1 juin 2020 à 14h35 par A.D.

Confiné pendant de longues semaines, Rafael Nadal se prépare pour être prêt à reprendre. Le Majorquin s'est livré sur sa condition physique en vue de la reprise.

En pleine phase de déconfinement, Rafael Nadal se prépare à être au top pour la reprise. Durant de longues semaines, le Majorquin et ses pairs ont dû trouver des subterfuges pour garder la forme malgré la suspension des activités. Lors d'un entretien accordé à Stade 2 , Rafael Nadal a lâché des précisions sur sa préparation et sa condition physique.

«L'objectif est d'être prêt pour le jour où on va rejouer»