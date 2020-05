Tennis

Tennis : Djokovic revient sur sa plus grosse bataille avec Nadal !

Publié le 30 mai 2020 à 12h35 par A.D. mis à jour le 30 mai 2020 à 12h37

Invité à se prononcer sur la plus grosse bataille de sa carrière, Novak Djokovic a immédiatement pensé à son duel face à Rafael Nadal à l'Open d'Australie 2012. L'ogre serbe est revenu sur ce duel de près de six heures.

Novak Djokovic n'a pas oublié son choc face à Rafael Nadal à l'Open d'Australie 2012. Ces dernières années, les deux hommes se sont livrés de grosses batailles, et notamment en phases finales de Grand Chelem. Lors d'un entretien pour le programme Tennis United de l'ATP et la WTA, Novak Djokovic a été interrogé sur le match le plus épuisant de sa carrière. En une fraction de seconde, l'ogre serbe a tout de suite pensé à son combat face à Rafael Nadal à Melbourne en 2012.

«Je ne pense pas que je puisse un jour rééditer une telle performance»