Tennis

Tennis : «Rafael Nadal aura encore plus faim que d’habitude…»

Publié le 29 mai 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2020 à 10h41

A 33 ans, Rafael Nadal réussira-t-il à retrouver son meilleur niveau après cette longue trêve ? Difficile de le savoir mais un ancien joueur de tennis le voit encore favori !

Le coronavirus a touché de plein fouet le sport mondial et tout particulièrement le tennis. Les circuits ATP et WTA sont pour le moment toujours gelés. Cet arrêt est surement plus difficile à digérer pour les joueurs les plus anciens. Par exemple, Rafael Nadal est de plus en plus proche de ranger la raquette une bonne fois pour toute et il sera difficile de se relever de cette longue pause à 33 ans. Pas pour un ancien joueur chilien qui voit Nadal être toujours aussi redoutable sur le court !

« Il aura encore plus faim que d’habitude »