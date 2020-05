Tennis

Tennis : Mahut répond à la proposition de Marion Bartoli !

Publié le 28 mai 2020 à 18h35 par La rédaction

À la suite de la proposition de Marion Bartoli de réduire le nombre de matchs double sur le Circuit mondial, Nicolas Mahut, spécialiste en double, a tenu à répondre à cette idée.

Ancienne championne de Wimbledon, Marion Bartoli a laissé entendre qu’il faudrait peut-être réduire le nombre de matchs en double. Elle considère qu’avec moins de matchs dans ce format, il y aurait une meilleure répartition des richesses dans le milieu, notamment au regard des joueurs moins biens loties au classement et qui sont dans une difficulté financière actuellement. La crise du Covid-19 impacte énormément les joueurs qui ont du mal à vivre de leur passion : « Quand j'étais joueuse, nous ne pouvions pas payer six personnes pour voyager avec nous à plein temps. Ils peuvent se permettre de payer six personnes et ils jouent juste en double. Pourquoi ne pas donner une partie de cet argent aux joueurs qui jouent les qualifications, à quelqu'un qui ne joue que des Challengers' », a confié Bartoli. L’ancienne numéro 6 mondial recommande de garder uniquement ce format pour les Jeux Olympiques et les Grand Chelems. Une réforme qui a fait réagir certaines personnalités du tennis dont Nicolas Mahut.

« Je suis jaloux »