Tennis : La déception de Gaël Monfils concernant Roland-Garros

Publié le 26 mai 2020 à 23h35 par A.D.

Roland-Garros a été reporté à cause du coronavirus. Alors qu'il était dans une excellente lancée cette année, Gaël Monfils a émis d'énormes regrets.

Gaël Monfils regrette le report de Roland-Garros. Pour freiner la propagation du coronavirus, la FFT a décidé de reporter son Grand Chelem français, qui aurait dû débuter ce week-end. Auteur d'un début de saison tonitruant, avec deux titres (Montpellier, Rotterdam), le Parisien a été stoppé dans sa lancée par le coronavirus et le confinement forcé. Sur sa chaine Twitch , Gaël Monfils a fait part de son immense déception de ne pas pouvoir fouler la terre battue de Roland-Garros cette semaine.

«Peut-être que je serais arrivé en tant que prétendant»