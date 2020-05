Tennis

Tennis : Roland-Garros, huis clos... Monfils fait une drôle de proposition

Publié le 26 mai 2020 à 21h35 par A.D.

Repoussé à cause du coronavirus, Roland-Garros pourrait être organisé à huis clos ou bien en jauge réduite, avec donc moins de supporters dans les tribunes. Dans ce dernier cas, Gaël Monfils serait favorable à une sélection pour choisir les supporters les plus bruyants.

Pour contrer le coronavirus, Roland-Garros n'a pas débuté ce week-end. Alors qu'il devrait avoir lieu à la fin du mois de septembre, le Grand Chelem français pourrait notamment être organisé à huis clos ou en jauge réduite. Dans ce deuxième cas de figure, Gaël Monfils a fait une amusante proposition pour garantir une certaine ambiance. En effet, le Français aimerait mettre en place des auditions pour choisir des spectateurs à la voix qui porte.

«S'il y a moins de personnes, il faudra faire une bonne sélection»