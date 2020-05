Tennis

Tennis : Roland-Garros à huis clos ? La réponse de Guy Forget !

Publié le 23 mai 2020 à 18h35 par A.D.

Alors que les compétitions ont été suspendus plusieurs semaines à cause du coronavirus, la reprise pourrait se faire à huis clos. Guy Forget, directeur de Roland-Garros, a lâché ses vérités sur la possibilité d'organiser le Grand Chelem français sans spectateur.

Roland-Garros se disputera-t-il à huis clos ? Guy Forget n'a pas encore la réponse. Pour freiner la propagation du coronavirus, la FFT a décidé de suspendre toutes les activités prévues sur le territoire français. Ainsi, Roland-Garros n'aura pas lieu ce week-end et devrait être reporté entre le 20 et le 27 septembre, comme l'a précisé Guy Forget ce samedi à Europe 1 . Lors du même entretien, le directeur de Roland-Garros s'est prononcé sur une possible organisation à huis clos.

«On espère que Roland-Garros aura lieu, et dans de bonnes conditions»